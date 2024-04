Orsini, 'la mia sarà una Confindustria piena di proposte'

La Confindustria guidata da Emanuele Orsini punterà ad essere "centrale, di prospettive, di proposte. Una Confindustria che vorrà fare sintesi". Dovrà essere "piena di proposte in Italia e in Europa", per "poter dare al Governo e all'Europa soluzioni per la crescita delle nostre imprese". L'imprenditore emiliano lo sottolinea subito dopo il voto che lo ha designato prossimo leader degli industriali. "Dopo una campagna impegnativa, una campagna molto complicata - sottolinea -, oggi siamo riusciti a ricompattare Confindustria come è giusto che sia perché deve guardare avanti, alla realtà dell'industria italiana".