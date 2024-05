Orsini: "Confronto con tutti, Confindustria c'è"

Cosa può portare la presidenza di Confindustria di Emanuele Orsini? "Spero l'unità e il dialogo", sottolinea il neoletto leader degli industriali Emanuele Orsini. "Sediamoci con tutti, noi ci siamo", sottolinea. Orsini mette punti fermi con governo e sindacati: 'No alle norme retroattive", "parlare di jobs act è una follia". Ma il messaggio che lancia dopo la sua elezione è: con il governo, con i sindacati, con tutti gli interlocutori serve "un sistema che non deve essere conflittuale ma deve avere una visione Paese. Quello che tutti devono avere in mente è una idea di crescita. Fatto questo, vinciamo tutti".