Opportunità per le imprese italiane, il Brasile, un grande paese

Il Brasile rappresenta un'importante opportunità di investimento per le imprese italiane, che possono contribuire a progetti di sostenibilità ambientale. Questo è stato il messaggio lanciato da Alessandra Ricci, Amministratrice Delegata di Sace, durante l'evento "Italy meets Brazil - A Push towards a Sustainable Future", organizzato a San Paolo per promuovere la collaborazione tra grandi attori industriali ed economici brasiliani e le PMI italiane. "In considerazione dei Programmi di investimento presentati e dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050, riteniamo che ci siano grandi opportunità di investimento in vari settori", ha affermato Ricci. Il monito per le società interessate a investire nel Paese sudamericano è "puntare alla sostenibilità, poiché questo rende le aziende più competitive in un paese come il Brasile che investe molto in questo ambito". A San Paolo Sace ha lanciato il programma Push Green, che prevede lo studio di progetti per 1,1 miliardi di euro per spingere l'export italiano verso le opportunità connesse alla transizione energetica del Brasile. "Come abbiamo fatto con Push Strategy, selezioniamo attori economici e potenziali acquirenti brasiliani e li mettiamo in contatto con industrie e PMI italiane", ha dichiarato Michal Ron, Chief International Officer di Sace. "Organizziamo eventi come questo di oggi per offrire un'occasione di crescita. Senza il sostegno concreto offerto, molte aziende italiane non avrebbero la struttura per arrivare a proporre prodotti o servizi per il mercato brasiliano". L'impegno è grande e "speriamo di poter completare alcuni di questi progetti nel prossimo anno o due", ha affermato Pauline Sebok, Head of Americas di Sace.