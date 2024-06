Olivier Francois, 'la Fiat 500 ibrida arriverà già a fine 2025

Stellantis anticipa i tempi per la nuova Fiat 500 ibrida che sarà prodotta presso lo storico stabilimento di Mirafiori: il debutto è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026. Il modello ibrido affiancherà la Fiat 500e, anch'essa progettata, ingegnerizzata, e disegnata a Mirafiori. Lo ha annunciato Olivier Francois, ceo di Fiat e responsabile a livello globale del marketing di Stellantis. Fiat ha anche presentato una nuova edizione speciale: la Fiat 500e Mirafiori che vuole "celebrare i lavoratori e Mirafiori 50 anni dopo il debutto della 131 Mirafiori nel 1974". Ne saranno fatte 500, disponibili solo in Italia da quest'estate. La Fiat 500 ibrida prodotta a Mirafiori potrebbe arrivare a 100-110.000 unità l'anno. "Sulla media dell'andamento degli ultimi anni della Fiat 500 prodotta in Polonia i volumi potrebbero attestarsi tra 100.000 e110.000 l'anno" ha spiegato Francois. "Dipenderà dalle condizioni del mercato, in particolare dall'andamento dell'elettrico', ha aggiunto Gaetano Thorel, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per l'Europa. Sia la 500 ibrida sia la 500 elettrica rimarranno in produzione fino al 2029. "Mi piacerebbe fare uscire il restyling della 500 elettrica insieme alla ibrida. Confermo anche che siamo al lavoro per la nuova 500 elettrica", ha detto Francois. Sempre da Mirafiori sono partite le prime 200 Fiat 500 elettriche per gli Stati Uniti. "Le prime hanno raggiunto i concessionari. Il mercato più importante è la California, ma per arrivarci bisogna attraversare il Paese in treno, è veramente un lungo viaggio" ha affermato il ceo di Fiat.