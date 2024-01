O'Leary, a Roma servono due aeroporti forti. Ciampino limitato

"Roma ha bisogno di due aeroporti forti, Ciampino è stato limitato artificialmente, tra atterraggi e decolli sono solo sei i voli permessi all'ora, da quando ho incontrato Salvini l'ultima volta non ci sono stati sviluppi sull'estensione della pista, non si sa nulla". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda. "Ho incontrato Giorgetti, Salvini e vorrei incontrare la premier Meloni per parlare di ciò che possiamo fare nei prossimi anni perché vogliamo continuare a crescere e investire in Italia", ha aggiunto il numero uno della compagnia irlandese.