Via libera della Plenaria del Pe al magistrato contabile Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, nominato dal governo italiano alla Corte dei conti europea. La nomina di Manfredi Selvaggi è stata sostenuta, in un voto a scrutinio segreto, con 316 voti a favore, 31 contrari e 186 astensioni. La decisione finale sulla sua nomina spetterà agli Stati membri in seno al Consiglio.