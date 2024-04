Ok al ddl sull'Ia, sconti fiscali per i ricercatori che tornano

Via libera alla legge sull'intelligenza artificiale che, tra le altre cose, estende il regime di agevolazioni fiscali per gli impatriati anche a chi ha svolto all'estero un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. La norma, ha spiegato il sottosegretario per l'innovazione tecnologia Alessio Butti, è rivolta a chi rientra dagli Stati Uniti ma anche dagli altri Paesi europei.