Odff 2024, sold out in presenza e oltre 1.500 in streaming

Due giornate di dibattiti sempre sold out, con oltre 600 presenze a occupare tutti i posti a sedere nelle quattro sedi in cui si sono sviluppati, e oltre mille e 500 visualizzazioni del live streaming. Sono alcuni dei numeri che raccontano il forte interesse riscosso da Open Dialogues for the Future, il forum che ha animato il capoluogo friulano il 7 e l'8 marzo, voluto e organizzato dalla Camera di Commercio Pn-Ud con The European House-Ambrosetti e la direzione scientifica di Federico Rampini. "Quest'anno siamo andati davvero oltre le attese, con una grande attenzione rivolta alla quarantina di relatori, molti dei quali internazionali, tra analisti, docenti, imprenditori e autorità - ha commentato il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo - Ci mettiamo subito al lavoro per l'edizione 2025". Tra i i temi e gli approfondimenti al centro dei diversi panel, le guerre in Ucraina e in Medioriente, il fronte caldo nel canale di Suez, le politiche economiche delle grandi potenze come Usa e Cina e le difficoltà del mercato tedesco, con digressioni che hanno riguardato anche i tanti Paesi cruciali che quest'anno andranno a elezioni (partendo dall'Europa), fino agli altri mercati che stanno sempre più spostando gli equilibri mondiali, dall'India al Brasile ai Paesi arabi. Infine, partecipatissimo il dibattito conclusivo, dedicato ai giovani e a come cambia il mondo del lavoro e delle professioni.