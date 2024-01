Occupazione raggiunge nuovo record nel terzo trimestre 2023, secondo l'Ocse

Il tasso di occupazione nella zona Ocse è rimasto ai massimi storici nel terzo trimestre del 2023, stabilizzandosi al 70,1%, secondo quanto riportato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). Questo livello rappresenta il più alto registrato dalla serie storica a partire dal 2005. Anche il tasso di attività, noto come il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione in età lavorativa, ha raggiunto un record del 73,8% nello stesso periodo nell'area Ocse. Questi livelli record per entrambi gli indicatori sono stati riscontrati in 9 dei 38 Paesi membri dell'Ocse, tra cui l'Italia. Nel terzo trimestre del 2023, in Italia il tasso di occupazione è stato del 61,4%, mentre il tasso di attività è stato del 66,7%.