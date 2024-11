Nvidia fa il pieno di utili, ma stime deludono il mercato

Nvidia fa il pieno di ricavi e utili nel terzo trimestre. I ricavi sono balzati a 35,1 miliardi di dollari, il 17% in più sul trimestre precedente e il 94% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, battendo facilmente le attese degli analisti. L'utile è raddopiato a 19,3 miliardi (20 miliardi secondo gli standard Gaap), oltre le previsioni del mercato. A Wall Street però non è bastato: i titoli del colosso dei semiconduttori che lavora con l'AI sono arrivati a perdere ieri sera fino al 5% con le stime per il quarto trimestre dell'esercizio 2025 che non hanno soddisfatto appieno. Le previsioni indicano ricavi per 37,5 miliardi, deludendo le previsioni più ottimistiche. A pesare è anche il rallentamento della crescita dei ricavi: nei tre trimestri precedenti erano infatti saliti del 112%, del 262% e del 265%.