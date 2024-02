Nuova apertura a Londra per Borsalino

Borsalino, la storica maison di Alessandria, apre una nuova boutique a Burlington Arcade, rinomata destinazione storica per lo shopping a Londra. Il debutto retail nel Regno Unito segna un altro importante step nel percorso di espansione del marchio, che dal 1857 rappresenta la massima espressione dell'eccellenza italiana nella produzione di cappelli. La boutique si sviluppa su una superficie di circa 40 metri quadrati, disposti su due livelli, concept dell'architetto Nicola Quadri. "Siamo profondamente orgogliosi di questa nuova apertura in una città multiculturale, ricca di storia ed energia - sottolinea in una nota Mauro Baglietto, direttore generale Borsalino - Per il primo punto vendita nella City abbiamo scelto una location di grande fascino, che ha ispirato il progetto di Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, dove Borsalino è presente dal 1883. L'opening di Londra dà il via a un piano di sviluppo retail che coinvolgerà le principali capitali europee, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza internazionale del marchio". "Abbracciando una nuova prospettiva - aggiunge Trupti Shah, direttore Commerciale e Marketing di Burlington Arcade - la boutique Borsalino promette di infondere un senso di novità ed energia vibrante, che migliorerà il percorso di acquisto dei nostri clienti". Per celebrare l'apertura a Londra, i Beadles, guardiani in divisa d'epoca che accolgono i visitatori, indossano un iconico cappello Borsalino Alessandria a tesa larga in feltro, tinta porto.