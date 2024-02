NextChem (Maire) compra due società, più forte nell'idrogeno

Maire ha reso noto che Nextchem, attraverso la sua controllata NextChem Tech, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione dell'80% di HyDep e del 100% di Dragoni Group. Il prezzo di acquisto delle due quote è di circa 3,6 milioni di euro. Entrambe con sede in Italia, HyDep e Dragoni Group sono società di servizi ingegneristici che operano nei settori meccanico ed elettrochimico, con una conoscenza nel design di processo e un'esperienza di oltre 20 anni nel settore dell'idrogeno verde, compresi brevetti. Mario e Matteo Dragoni, fondatori e attuali azionisti di entrambe le entità, manterranno la gestione delle società, le quali continueranno ad operare in autonomia sui loro rispettivi mercati. Il closing è stimato per il secondo trimestre del 2024. L'accordo prevede anche una clausola di earn-out basata sul raggiungimento di obiettivi tecnici entro 30 mesi dal closing, nonché opzioni put e call sulla restante quota del 20% di HyDep esercitabili entro 36 mesi dal closing. "Questa acquisizione segna un passo importante per rafforzare ulteriormente le capacità di NextChem nell'idrogeno verde, aprendo la strada allo sviluppo della nostra value proposition nella tecnologia di elettrolisi. Le competenze di processo di HyDep supporteranno fortemente lo sviluppo di soluzioni innovative per la produzione di ammoniaca e metanolo a bassa impronta carbonica", spiega Alessandro Bernini, ceo di Maire.