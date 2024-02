Nel 2023 vendite salgono in valore, -3,7% in volume

Nel complesso del 2023 le vendite al dettaglio in valore crescono del 2,8% rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto alla componente dei beni alimentari. Flettono, invece, i volumi (-3,7%), con andamenti sostanzialmente analoghi per alimentari e non alimentari. Lo sottolinea l'Istat. Nella media del 2023, tra le forme distributive, è la grande distribuzione a registrare l'aumento in valore più sostenuto (+5,3%), sebbene anche gli altri canali di vendita chiudano l'anno in positivo, anche se con incrementi decisamente più contenuti. All'interno della grande distribuzione volano le vendite dei discount alimentari con un +8,2%.