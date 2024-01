Nagel, "È ancora prematuro discutere di riduzione dei tassi"

"È prematuro parlare di riduzione dei tassi": così si è espresso il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, durante un'intervista a Bloomberg TV al margine del forum di Davos. "Sebbene un calo dell'inflazione sia di per sé una buona notizia, per me è ancora troppo presto per trarre conclusioni. I mercati sono ottimisti, talvolta eccessivamente, ma io ho una visione diversa e desidero valutare i nuovi dati. Decideremo al prossimo consiglio direttivo", ha affermato. Prima di considerare tagli, "dobbiamo attendere e evitare l'errore commesso in passato di agire troppo precipitosamente. Ci sono molte incertezze e sfide nel 2024 che influenzeranno la politica monetaria. C'è ancora molto lavoro da fare", ha concluso.