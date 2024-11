Mundys, il cda propone un dividendo di 0,31 euro per azione

Mundys distribuirà ai soci un dividendo di 0,31 euro per azione, complessivamente un 'monte' di 148.638.695 euro, tecnicamente un 'interim dividend' grazie a utili che prudenzialmente erano stati conservati in cassa. Il cda, esaminati i conti dei 9 mesi, ha deciso di portare la proposta in assemblea il prossimo 22 novembre. Il risultato interinale ( utile operativo) dei primi nove mesi, si legge in una nota, è pari a circa 172 milioni di euro (171.629.296). Sfogliando la presentazione a disposizione degli analisti emergono dati positivi: i ricavi nei 9 mesi sono cresciuti del 7% a 6,98 miliardi, l'ebitda dell'11% a 4,25 miliardi e la perdita di 271 milioni, preannunciata ad agosto, è dovuta a una partita straordinaria. Il Governo del Texas ha riacquistato l'autostrada SH288 di Houston, per 1,7 miliardi di dollari a beneficio della società concessionaria controllata da Abertis. La tratta di 17 miglia a sud di Houston, aveva spiegato in una nota Mundys, genera un ebitda di circa 70 milioni di euro annui e "la decisione comporta una perdita stimata di circa 280 milioni di euro, escluse le minoranze, nei conti consolidati di Mundys che detiene indirettamente attraverso Abertis circa il 28% della partecipazione".