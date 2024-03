Msc produrrà mille carri ferroviari/anno a regime

Una produzione a regime di mille carri ferroviari all'anno, assorbimento di tutte le unità in esubero (circa 300) con previsione di ulteriori assunzioni. Un progetto che andrà realizzato nella cornice di un Accordo di programma, da chiudere entro il 30 giugno prossimo. Infine, esce di scena la Ansaldo Energia. E' in sintesi, l'esito della riunione odierna al tavolo del Mimit convocato per la vertenza Wartsila. Il progetto di Msc potrebbe essere operativo nell'arco di 36 mesi ed è fondato sulla previsione di uno sviluppo del traffico su ferro in Europa, che farà salire il fabbisogno di carri ferroviari a circa 10mila all'anno.