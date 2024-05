Moscatelli nuovo a.d del gruppo GranTerre, Chezzi presidente

Maurizio Moscatelli, dopo un percorso professionale all'interno delle società del gruppo, è il nuovo amministratore delegato di GranTerre. Ivano Chezzi è il nuovo presidente. I cambi al vertice, "nel segno della continuità per il gruppo" leader nei salumi e formaggi stagionati, è in coincidenza con l'approvazione in assemblea del bilancio 2023 "che prosegue il trend positivo, in costante crescita", con ricavi a 1,576 miliardi +7,5%, di cui 459 milioni (+13,3%) dalle vendite sui mercati stranieri. "Sono onorato di assumere il ruolo di amministratore delegato di GranTerre - dice Moscatelli -. Ringrazio infinitamente chi mi ha scelto e chi mi ha preceduto, a Giuliano Carletti auguro di cuore il meglio, sicuro che noi tutti potremo sempre contare su di lui. Vorrei ringraziare anche tutti i colleghi perché siamo stati e saremo una grande squadra, rendendo possibile il raggiungimento di risultati straordinari. Insieme abbiamo lavorato duramente per contribuire alla costruzione di quella che è oggi una vera leadership, in un settore estremamente competitivo come è l'agroalimentare italiano. Valorizzazione delle filiere, sostenibilità, qualità, tradizione e innovazione, brand, centralità del cliente e visione internazionale sono le parole chiave che continueranno a guidarci e a cui mi ispirerò anche nel nuovo ruolo".