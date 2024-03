Morto Agostoni, presidente Confindustria Lecco e Sondrio

E' morto all'età di 80 anni Plinio Agostoni, presidente di Confindustria Lecco - Sondrio dal giugno 2022. Agostoni, ingegnere elettronico, esponente della Compagnia delle Opere, era vicepresidente della Icam, realtà alimentare specializzata nella produzione di cioccolato - terzo dei sei figli di Silvio, fondatore dell'azienda nota anche per il brand di cioccolato premium, dedicato alla fondatrice Carolina Vanini - riferimento territoriale del mondo di Comunione e Liberazione, fra i fondatori di Cooperativa Nuova Scuola e fondatore e presidente di Fondazione Brandolese attraverso la quale interveniva verso la società civile e la politica a favore della scuola libera. Plinio Agostoni, sposato con Maria e padre di quattro figli, entrò in età adulta (nel 1989) nell'azienda di famiglia dopo aver maturato esperienza in Sae, grande multinazionale delle linee elettriche dov'è stato dirigente responsabile della progettazione. In gioventù fu protagonista dell'atletica leggera, ex primatista italiano juniores, nel 1961, di salto in lungo.