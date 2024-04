Mondadori compra la casa editrice Chelsea Green Publishing

Il gruppo Mondadori acquisisce, tramite la controllata Rizzoli International Publications, il 100% del capitale sociale di Chelsea Green Publishing Company. La casa editrice è stata fondata 40 anni fa da Ian e Margo Baldwin e ha sede nel Vermont (Usa) e nel Regno Unito attraverso la propria controllata Chelsea Green Publishing Uk. La linea editoriale della casa editrice si focalizza sui temi della sostenibilità, declinati in ambito green, salute e benessere, nonché sulla valorizzazione delle diversità culturali. Il corrispettivo dell'operazione, che verrà regolato integralmente per cassa al closing - atteso entro la fine del primo semestre 2024 - è definito in 5 milioni di dollari (su base debt-and cash free) e sarà soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta alla data di perfezionamento dell'acquisizione. Con questa operazione si consolida lo sviluppo del gruppo nei mercati anglofoni e si rafforza l'impegno di Rizzoli International Publications nel diversificare il proprio portafoglio editoriale attraverso una casa editrice focalizzata sui temi della sostenibilità. "Il rafforzamento della presenza del gruppo Mondadori negli Stati Uniti e nel Regno Unito attraverso l'acquisizione di Chelsea Green Publishing e l'avvio della nuova branch inglese di Rizzoli rappresenta un ulteriore passaggio del nostro percorso di crescita anche al di fuori del mercato trade nazionale", ha commentato Antonio Porro, amministratore delegato di Mondadori.