Mit, 'cda della Stretto di Messina per ok al progetto ponte'

È in corso il cda della società Stretto di Messina spa. Lo fa sapere il ministero delle Infrastrutture e trasporti in una nota, sottolineando come si tratti di "una riunione di grande importanza, perché è atteso il via libera al progetto aggiornato e definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria". Per questo, il vicepremier e ministro Matteo Salvini - fa sapere ancora il Mit - incontrerà nelle prossime ore anche i presidenti di Calabria e Regione Siciliana e i sindaci di Villa San Giovanni e Messina.