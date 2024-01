Mimit firma accordo per rilancio siderurgia a Piombino

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha firmato un accordo con la Regione Toscana, il Comune di Piombino, Metinvest Adria, Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche per il rilancio del sito siderurgico di Piombino (Livorno). Secondo una nota del Ministero, l'obiettivo del progetto è lo sviluppo, la costruzione, la proprietà, l'esercizio e la manutenzione di un impianto ambientalmente sostenibile per la produzione di prodotti finiti di acciaio, ottenuti dalla trasformazione di materiali ferrosi in coils laminati a caldo soggetti a ulteriori lavorazioni. L'impianto sarà realizzato su una superficie di circa 260 ettari a Piombino. Il progetto sarà finanziato tramite finanziamenti esterni e sovvenzioni governative. Il polo siderurgico di Piombino è uno dei principali siti di trasformazione dell'acciaio in Italia e in Europa. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegna a sostenere il rilancio della produzione di rotaie e avviare la produzione di coils laminati a caldo, al fine di stimolare l'attività, preservare l'occupazione e ridurre le importazioni di prodotti siderurgici in Italia da paesi extra UE. Le parti coinvolte si impegnano a realizzare uno studio coordinato di fattibilità per garantire la stabilità e la durata operativa del polo siderurgico e valorizzare le potenzialità industriali e produttive del territorio, privilegiando soluzioni compatibili con l'ambiente urbano. Una volta che il progetto sarà pienamente operativo, si prevede che creerà lavoro per circa 1.500 lavoratori, diretti e indiretti, avendo un impatto economico significativo su altre industrie del settore.