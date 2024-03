Mimit, cancellate 24.577 società cooperative non attive

"Con l'obiettivo di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio nazionale, 24.557 società cooperative verranno cancellate dal pubblico Registro delle Imprese, dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l'assenza di valori patrimoniali immobiliari". Lo stabilisce, secondo quanto riporta una nota, il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'8 marzo, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023. "Il provvedimento, che per numero di enti coinvolti risulta il primo mai emanato, afferma il ministro, Adolfo Urso - rappresenta un passo importante per una maggiore efficacia ed efficienza nell'aggiornamento del Registro delle Imprese e dell'Albo nazionale delle società cooperative. Si tutela, così, un settore che svolge un ruolo significativo e fondamentale nel nostro sistema produttivo".