Milano +0,36%, Borsa positiva, Europa segue Wall Street

Piazza Affari e le altre Borse europee proseguono positive nell'ultima seduta dell'anno, nonostante l'avvio poco mosso di Wall Street, che viaggia sui massimi. Londra ha chiuso in anticipo in lieve rialzo (+0,14%), mentre Parigi, Francoforte e Milano salgono rispettivamente dello 0,37%, dello 0,30% e dello 0,36%. Tra i titoli del paniere principale della Borsa Italiana, solo tre sono in calo: Tim (-1,6%), Mps (-1,5%) e Tenaris (-1%). Recordati (+15) è in vetta, seguita da Ferrari (+0,89%) e Mediolanum (+0,85%).