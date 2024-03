Messina, fondamentale per Italia che Germania torni a crescere

La crisi energetica e la pandemia hanno portato "la Germania in una condizione di difficoltà unica, con una dipendenza nei confronti della Russia, e con un mercato di sbocco, quello della Cina, con maggiori difficoltà. Questo non ci deve far piacere, perchè la Germania è un interlocutore fondamentale per l'Italia. Per garantire la crescita dell'economia italiana la Germania deve tornare a crescere". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione della laurea ad honorem in economia e finanza conferitagli dall'Università di Padova. Dall'altra parte, Messina ha sottolineato, nello stesso periodo, "il grande lavoro fatto dalle imprenditori italiani, spesso non riconosciuto, che ha portato il Paese , ad avere le imprese che sono le più solide in Europa". Altro elemento oggettivo, le famiglie: "le famiglie italiane hanno sempre avuto un risparmio superiore alla media europea, ed hanno continuato a mantenerlo anche nella condizione determinata dalla crisi pandemica, allo stesso tempo mantenendo un livello di indebitamento che è il più basso tra i paesi europei". "Guardando quindi ai pilastri dell'economia, le imprese e le famiglie - ha aggiunto Messina - l'Italia è il Paese che meglio posizionato in Europa, perchè ha dei fattori di forza collegati con elementi dell'economia reale". Resta il problema italiano del debito pubblico: "il debito pubblico ci penalizza, perchè determina uno spread più alto - ha concluso - Ma i depositi bancari, durante la pandemia, sono cresciuti e sono accantonati, e possono essere strumento di crescita per guadagnare due punti di Pil".