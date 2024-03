Mef, sottoscrizioni e contratti retail record per Btp Valore

Ordini arrivati quasi completamente da investitori italiani, con un taglio medio di circa 28.000 euro. Sono alcuni dei numeri del collocamento del Btp Valore concluso lo scorso venerdì, con un importo complessivamente emesso pari a 18.316 miliardi di euro a fronte di 656.369 contratti conclusi: si tratta del "risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail)". E' quanto si legge in una nota del Mef che comunica i dettagli della terza emissione del Btp Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente al retail. Dalle informazioni raccolte fra gli intermediari "si può desumere una partecipazione di investitori retail significativamente prevalente rispetto a quella del private banking, con una quota pari al 74%", spiega il Mef. All'interno della quota retail, si stima che circa il 55% abbia inoltrato l'ordine attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali (sia recandosi fisicamente in filiale sia a distanza), il restante 45% attraverso l'home banking.