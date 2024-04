Mediocredito, operative garanzie per indotto grandi imprese

Sono operative le misure del Fondo di garanzia a favore delle Pmi dell'indotto delle imprese a carattere strategico in amministrazione straordinaria. Le circolari del destore Mediocredito Centrale comunicano che sono in vigore i provvedimenti per la garanzia pubblica previsti dal Decreto-legge del 2 febbraio 2024. In particolare, è prevista l'ammissibilità delle imprese in fascia 5 del modello di valutazione del Fondo di garanzia (quelle con il peggior merito di credito che sono ordinariamente escluse), la gratuità dell'intervento e la maggiorazione delle percentuali di copertura all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione. Le misure riguardano le Pmi fornitrici e creditrici nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Le imprese beneficiarie devono aver prodotto, negli ultimi cinque esercizi precedenti la domanda garanzia, almeno il 35% del fatturato medio complessivo nei confronti dell'impresa committente sottoposta alle procedure di amministrazione straordinaria.