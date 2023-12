Mediaset non è in vendita, parola di Marina Berlusconi

Marina Berlusconi risponde così, indirettamente con una nota, alle parole di Carlo De Benedetti intervistato dal Foglio: "È vero che Mediaset non è in vendita e che io sono innamorata di mio padre. Non potrebbe essere altrimenti, per il grande papà e il grande uomo che è stato". "Dice due cose giuste, il che, rispetto al suo solito, mi pare già un record, visto che non ne ha mai azzeccata una, nell'impresa, così come nella politica" ironizza. "Peccato che tutto il resto sia completamente campato per aria. Si permette di farneticare sul futuro di Mediaset e sui motivi per cui non abbiamo alcuna intenzione di metterla in vendita. Voglio rassicurarlo: ciò che ci guida nelle nostre scelte per le società del gruppo è innanzitutto la loro solidità, le strategie chiare, le ottime prospettive per il futuro e il fatto che (a differenza di quelle dell'Ingegnere) sono molto ben gestite".