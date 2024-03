Mcc con Sace per finanziare la transizione green delle Pmi

Finanziare gli investimenti delle Pmi per la transizione green. Questo l'obiettivo della convenzione siglata dal gruppo Mediocredito Centrale e Sace. Con la copertura della garanzia di Sace, BdM Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto e la capogruppo Mediocredito Centrale potranno erogare finanziamenti fino a 50 milioni per singolo progetto della durata compresa tra 2 e 20 anni ed eventuale preammortamento fino a 3 anni per favorire la doppia transizione, verde e digitale, e più in generale la crescita delle imprese e lo sviluppo dei territori italiani. "Attraverso queste misure, il gruppo Mediocredito Centrale potrà sostenere insieme a Sace lo sviluppo di progetti nell'ambito green, l'innovazione tecnologica, i processi di digitalizzazione e supportare gli investimenti nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate in coerenza con la propria mission a supporto, in particolare, del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno" ha commentato Cristiano Carrus, amministratore delegato di BdM Banca - gruppo Mediocredito Centrale. "Con Garanzia Futuro e Garanzia Green noi di Sacesupportiamo le aziende italiane, in particolare le PMI, che sono un pilastro del nostro piano industriale Insieme2025", sottolinea Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions Sace.