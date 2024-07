Mbda svela a Farnborough il nuovo missile Manpads Vshorad

Mbda ha portato in mostra "per la prima volta in assoluto", al Farnborough International Airshow, il nuovo missile Manpads Vshorad' (sistema trasportabile a spalla per la difesa aerea a cortissimo raggio) in fase di sviluppo per l'Esercito Italiano e pronto alla commercializzazione per i clienti export. "La difesa aerea a corto e cortissimo raggio è un tema sempre più importante per garantire la sicurezza di persone e territori - commenta Giovanni Soccodato, executive group director sales and business development Mbda e managing director di Mbda Italia - Il nostro nuovo missile Manpad vVshorad, esposto per la prima volta in un salone internazionale qui al Farnborough Airshow 2024, rappresenta il sistema che Mbda Italia sta sviluppando in risposta a questo chiaro requisito da parte dell'Esercito Italiano". "In linea con la strategia globale di prodotto di Mbda - aggiunge - stiamo infatti lavorando su un innovativo sistema di difesa aerea spalleggiabile a cortissimo raggio, che arricchirà il nostro portafoglio di difesa aerea, fatto di soluzioni multi-sistema, multi-portata e multi-livello. Per farlo possiamo contare sull'esperienza dell'azienda nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni volte a soddisfare una gamma completa di requisiti, facendo tesoro delle capacità acquisite grazie alla cooperazione fra le diverse realtà nazionali del gruppo Mbda che ci consente di realizzare prodotti e sistemi completamente made in Europe.