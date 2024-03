Mattarella, autorizza il dl fiscale con il superbonus

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la "conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria". Lo si legge sul sito del Quirinale.