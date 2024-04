Manfrone a capo Bnl Bnp Paribas Life Banker

Stefano Manfrone sarà dal prossimo primo maggio il nuovo responsabile della rete di consulenza patrimoniale Bnl Bnp Paribas Life Banker. "Per accrescere le sinergie utili e necessarie ad un modello sempre più professionale e specializzato", è scritto in una nota del gruppo bancario, "nei prossimi mesi la Rete confluirà all'interno dell'Area Private Banking e Wealth Management di Bnl Bnp Paribas, guidata da Luca Bonansea. Luca Romano, che ha guidato il Network finora, assumerà un prossimo nuovo incarico. Elena Goitini, Amministratore delegato di Bnl e Responsabile del Gruppo Bnp Paribas in Italia commentando la nomina ha messo in evidenza come l'obiettivo della bianca sia "rafforzare ulteriormente questa rete in chiave sinergica e trasversale, in particolare con il Private Banking e Wealth Management. Stefano Manfrone, oggi a capo di una delle nostre 6 direzioni territoriali e con precedenti esperienze proprio nel mercato private, saprà proseguire in questa attività, sviluppandola ulteriormente anche grazie alla piattaforma internazionale del gruppo Bnp Paribas".