Maire, 'Intesa al 90%, investimenti linea rossa'

La Francia ha compiuto tutti i passi necessari nei confronti della Germania per raggiungere un compromesso, con cui si è raggiunto un accordo al 90%. Lo ha affermato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire in un briefing con la stampa prima dell'avvio delle trattative a Bruxelles, sottolineando di non voler regole che possano ostacolare la possibilità di fare investimenti e frenare così la crescita: "Questo principio è una linea rossa assoluta", ha dichiarato. Il ministro ha inoltre espresso la sua contrarietà alle ipotesi sul tavolo riguardo all'entità di rientro del deficit in caso di una procedura per deficit eccessivo.