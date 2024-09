Maggioranza, con concordato anche ravvedimento per 2018-23

I contribuenti che entro il 31 ottobre aderiranno al concordato preventivo biennale previsto per il 2024-25 potranno accedere ad un ravvedimento speciale anche per gli anni pregressi, dal 2018 al 2023. E' quanto prevede un emendamento di maggioranza al dl omnibus firmato da Fausto Orsomarso (FdI), Massimo Garavaglia (Lega) e Dario Damiani (FI). Il ravvedimento permette di pagare un'imposta sostitutiva parametrata al punteggio di affidabilità fiscale, permettendo in questo modo a chi sceglie il concordato di affrancarsi dalla possibilità di controlli anche per gli anni precedenti al nuovo regime. Vengono allo stesso tempo stabilite sanzioni più penalizzanti per chi invece non aderisce o decade dal concordato.