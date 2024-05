Magda Chambriard nominata alla presidenza di Petrobras

L'ex direttrice dell'Agenzia nazionale del petrolio (Anp) brasiliana, Magda Chambriard, è stata nominata dal governo presidente di Petrobras in sostituzione di Jean Paul Prates, licenziato la notte scorsa dal presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva. In una dichiarazione agli investitori, la società petrolifera statale informa che il ministero delle Miniere e dell'Energia ha nominato Chambriard presidente e membro del consiglio di amministrazione di Petrobras. Il comunicato afferma che la nomina sarà sottoposta alle procedure di governance interna di Petrobras, che includono l'analisi di conformità e integrità con valutazione da parte del comitato di persone e del cda. Chambriard è un ingegnere specializzata in ingegneria dei giacimenti, valutazione della formazione e produzione di petrolio e gas.