Macy's in difficoltà, 2.300 posti di lavoro tagliati

La storica catena di grandi magazzini statunitense Macy's, con una storia di oltre 166 anni, si prepara a ridurre la sua forza lavoro tagliando oltre 2.300 posti di lavoro, pari al 3,5% del totale. Cinque punti vendita negli Stati Uniti chiuderanno i battenti nei primi mesi del 2024, ma l'iconica sede sulla Fifth Avenue di Manhattan rimarrà aperta. Secondo quanto riportato dai media americani, questa decisione è stata presa a causa della crisi delle vendite e della necessità di ridurre i costi per far fronte alla concorrenza delle vendite online. Questo avviene poco prima dell'arrivo di Tony Spring, che fino ad ora ha guidato i grandi magazzini di Bloomingdale, alla guida del gruppo.