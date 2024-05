M. Della Valle, 'per Vodafone risultati sopra le attese'

Nell'esercizio finanziario 2024 Vodafone "ha ottenuto risultati leggermente superiori alle aspettative, con una buona crescita organica dei ricavi da servizi del 6,3% (a 29,9 miliardi, ndr) e una crescita organica dell'EbitdaaL del 2,2% (a circa 11 miliardi, ndr). La nostra divisione Business, un motore di crescita fondamentale, ha registrato una crescita dei ricavi del 5,4% nel quarto trimestre" commenta la ceo Margherita Della Valle. "Per l'anno prossimo c'è ancora molto da fare. Aumenteremo gli investimenti nella customer experience, miglioreremo la performance di fondo in Germania e accelereremo il nostro slancio in Business, continuando a semplificare le nostre operazioni in tutto il gruppo. Stiamo trasformando fondamentalmente Vodafone per la crescita" aggiunge.