Lvmh chiude il 2024 con ricavi in crescita e propone dividendo di 13 euro per azione

Il colosso del lusso Lvmh chiude il 2024 con ricavi per 84,7 miliardi (+1%) nonostante, sottolinea il gruppo, "il difficile contesto economico e geopolitico, nonché l'elevata base di confronto con gli anni precedenti". L'utile delle operazioni ricorrenti per il 2024 è stato di 19,6 miliardi (-14%) pari a un margine operativo del 23,1%, nettamente superiore a quello pre-crisi ma impattato dall'effetto cambi. La quota di utile netto del gruppo è stata di 12,6 miliardi (-17%). Il flusso di cassa libero è stato di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 29%.

"Nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico ancora incerto, il gruppo rimane fiducioso e continuerà a perseguire la sua strategia di sviluppo del marchio" e "si prefigge ancora una volta l'obiettivo di rafforzare la sua posizione di leadership globale nel settore dei beni di lusso nel 2025". All'Assemblea degli azionisti del 17 aprile 2025, LVMH proporrà un dividendo di 13 euro per azione. Un acconto di 5,50 euro per azione è stato pagato il 4 dicembre 2024. Il saldo di 7,50 euro per azione verrà sarà pagato il 28 aprile 2025.