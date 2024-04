L'utile di Exor a 4,2 miliardi, 100 milioni di dividendo

Exor, la holding della famiglia Agnelli Elkann, ha chiuso il 2023 con un utile consolidato di 4,19 miliardi, 33 milioni in meno dell'anno precedente. Nel 2023, la quota del risultato delle controllate e delle partecipazioni è aumentata di 1,7 miliardi e le performance positive dei fondi di investimento hanno contribuito con 498 milioni, mentre i risultati del 2022 includevano una plusvalenza netta di 2,4 miliardi per la cessione di PartnerRe. Il dividendo ordinario sarà di circa 100 milioni, pari a 0,46 per azione (Nel 2023 Exor era stato di 0,44 per azione). Il Nav (net asset value) a fine 2023 sale a 35,5 miliardi.