L'utile di Banca Generali sale del 47% a 122 milioni

Banca Generali ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 122 milioni di euro, in crescita del 47% sul 2023, e un utile netto ricorrente salito del 6% a 82 milioni. Il margine di intermediazione (ricavi), si legge in una nota, è cresciuto del 32,9% a 256,6 milioni di euro, spinto da 54,4 milioni di commissioni variabili legate all'andamento positivo dei mercati e alla performance generata per i clienti, mentre i costi operativi sono saliti del 7,2% a 68,3 milioni, permettendo al risultato operativo di crescere del 45,5% a 188,4 milioni. Le commissioni nette ricorrenti sono salite del 4% a 118,3 milioni. Le masse totali, in crescita del 13% a 96,8 miliardi, raggiungono un nuovo massimo storico dopo una raccolta netta nel trimestre di 1,6 miliardi di euro (+8%) e di 2,3 miliardi da inizio anno (+15%). Si rafforza la posizione patrimoniale, con un Cet1 ratio che sale di 2,2 punti percentuali al 20% nel trimestre.