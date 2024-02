L'Ue lima le stime Pil Italia per 2024 a 0,7%, +1,2% 2025

La Commissione europea ha limato le previsioni di crescita del Pil dell'Italia nel 2024 atteso ora allo 0,7%, rispetto allo 0,9% indicato nelle stime di novembre. Confermata l'attesa di un Pil in crescita dell'1,2% nel 2025. La Commissione Ue ha anche rivisto al ribasso le stime sulla crescita attesa nell'Eurozona, con il Pil visto in rialzo dello 0,8% nel 2024 (dal +1,2% indicato a novembre) e dell'1,2% nel 2025 (dal +1,6%). Nell'Ue il Pil è atteso in crescita dello 0,9% nel 2024 (da +1,3%) e confermato al +1,7% nel 2025. L'ampia stagnazione nel 2023 si è trasferita in un debole slancio a inizio anno, si spiega. L'attesa è di una graduale accelerazione quest'anno. La crescita dei salari reali e la resilienza del mercato del lavoro dovrebbero sostenere una ripresa dei consumi. Tutti i Paesi Ue sono ora attesi in crescita sia nel 2024 e sia nel 2025.