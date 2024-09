Lombardi, presidente di Elea Digital entra nel board di iMasons

Il presidente di Elea Data Centers, Alessandro Lombardi, è entrato a far parte dell'Americas Regional Advisory Board of Infrastructure Masons (iMasons), organizzazione globale senza scopo di lucro che riunisce i maggiori leader e professionisti delle infrastrutture digitali per promuovere iniziative di istruzione, innovazione e sostenibilità in il settore. "È un onore fare parte dell'iMasons advisoryf board e collaborare con un'organizzazione così influente, impegnata a far avanzare il futuro dei data center e delle infrastrutture cloud", ha affermato Lombardi dopo l'annuncio. "La nomina - ha aggiunto - è un'opportunità per promuovere soluzioni innovative in Brasile e nel mondo, mentre affrontiamo le sfide del nostro settore per ottenere risultati più sostenibili". "Sono entusiasta di lavorare insieme e portare avanti i nostri obiettivi e, quindi, contribuire alle discussioni strategiche per creare impatti duraturi", ha sottolineato l'imprenditore. Sotto la guida di Lombardi, Elea ha raggiunto traguardi significativi, come la raccolta di 1,5 miliardi di real in obbligazioni verdi legate a specifici obiettivi di sostenibilità ed ESG, e la transizione dei suoi data center all'energia rinnovabile al 100%. "Siamo contenti di accogliere Alessandro Lombardi nel nostro advisory board", ha assicurato da parte sua Santiago Suinaga, CEO di iMasons. "La sua leadership nei mercati dell'America Latina e la sua conoscenza degli standard di sostenibilità e delle conoscenze regionali saranno fondamentali per soddisfare le esigenze, le opportunità e le sfide globali in evoluzione nel settore dei data center e delle infrastrutture cloud", ha affermato.