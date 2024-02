Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in ribasso a 147,5 punti, contro i 149 punti segnati in apertura e nella chiusura precedente. Confermati i minimi da 3 febbraio del 2022, quando lo spread chiudeva a 150 punti. In crescita di 2,5 punti il rendimento annuo italiano al 3,87% e di 4,3 punti al 2,39% l'analogo dato tedesco.