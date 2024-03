Lo spread tra Btp e Bund sale a 145 punti a metà seduta, dopo un avvio stabile a 142 punti. Il rendimento del decennale italiano è in aumento di quattro punti base al 3,88%. In crescita di quattro punti anche i tassi del titolo di Stato a dieci anni della Spagna al 3,32% e quello della Grecia al 3,48 per cento.