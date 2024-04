In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato europei dopo la riunione della Bce e le prospettive di un allentamento della politica monetaria. A metà giornata lo spread tra Btp e Bund prosegue a 138 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo di dieci punti al 3,76% e quello tedesco al 2,38% (-8 punti base). In flessione di otto punti base dei rendimenti della Spagna al 3,19%, della Francia al 2,87% e della Grecia al 3,42%.