Chiusura in calo per lo spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e tedeschi è sceso di due punti base, a quota 129,8. I dati macro americani, con una revisione al ribasso di Pil e andamento dei prezzi per consumi personali, ha giocato a favore di un quadro più ottimistico sui tassi: premiati tutti i bond, con il rendimento del Btp in calo di sei punti base, al 3,948%.