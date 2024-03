Avvio in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund dopo la conferma del dato sull'inflazione tedesca, cresciuta del 2,5% a febbraio, e in attesa di quella americana a metà giornata. Il differenziale di rendimento si attesta a 130 punti base, in calo di 1,7 punti, mentre il rendimento del Btp decennale cede quasi due punti, al 3,6%.