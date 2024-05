L'inflazione in Italia è stabile a maggio allo 0,8%

Il tasso di inflazione in Italia è rimasto stabile a maggio allo 0,8%, con un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,2%. Lo rende noto l'Istat in base alle stime preliminari, specificando che la variazione dell'indice Ipca, quello che misura l'inflazione armonizzata secondo i parametri Ue, è stata anch'essa a maggio di +0,8% rallentando rispetto al +0,9% del mese precedente. Proprio in base a quest'ultimo dato, quella italiana è la terza inflazione più bassa nell'Eurozona. Tra i venti Paesi del club dell'euro, ad aprile il tasso medio dei prezzi al consumo - calcolato con l'indice Ipca - è stato più basso soltanto in Lettonia (0,2%) e Finlandia (0,5%). Al pari dell'Italia, anche la Lituania ha registrato lo 0,8%. In Germania l'inflazione è risalita al 2,8%, rispetto al 2,4% rilevato ad aprile. La media calcolata da Eurostat è risalita al 2,6% dal 2,4% di aprile.