In marzo l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Francia è salito del 2,3% su base annua, contro il 2,6% atteso dagli analisti e il 3% del mese precedente. Su base mensile la crescita è dello 0,2% rispetto allo 0,5% delle previsioni e allo 0,8% di febbraio. L'indice armonizzato (Iapc) è in aumento su base annua del 2,4% rispetto al 2,8% delle stime e al 3,2% del mese precedente.