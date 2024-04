L'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona è sceso in aprile da 46,1 a 45,6 punti, contro i 46,5 previsti. In rialzo oltre le stime invece l'indice composito, salito da 50,3 a 51,4 punti, sopra ai 50,8 previsti, e quello dei servizi, in progresso da 51,5 a 52,9 punti, contro i 51,8 previsti.