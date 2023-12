L'indice Pmi della Germania oltre le attese a 47,8 punti

L'indice Pmi composito è salito oltre le stime a 47,8 punti nel mese di novembre in Germania. Il dato era previsto in crescita da 45,9 a 47,1 punti. Meglio delle previsioni anche l'indice dei servizi, in rialzo da 48,2 a 49,6 punti, contro i 48,7 attesi.